James Hetfield (Metallica) dans le film « The Thicket »

James Hetfield, chanteur et guitariste de Metallica, jouera à nouveau un rôle de policier dans le western « The Thicket« . Le film, qui sortira le 6 septembre, met également en vedette Peter Dinklage et Juliette Lewis. Hetfield avait déjà joué un officier de police dans le film de 2019 « Extremely Wicked, Shockingly Evil And Vile ». « The Thicket » raconte l’histoire d’un garçon qui engage un chasseur de primes pour retrouver sa soeur enlevée par un meurtrier.

Distribution du film:

James Hetfield

Peter Dinklage (Reginald Jones)

Juliette Lewis (Cut Throat Bill(

Sophia Lillis (Lula)

Charlie Plummer (Jack Parker)

Levon Roan Thurman-Hawke (Jack, Jack)

Plus d’infos : https://www.imdb.com/title/tt4058618/

