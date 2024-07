Caliban annonce l’arrivée d’un nouveau bassiste et dévoile « I Was A Happy Kid Once »

Le groupe de metalcore allemand Caliban a annoncé l’arrivée de Iain Duncan comme nouveau bassiste et chanteur clean. Duncan remplace Marco Schaller et participe déjà à la création de nouveaux morceaux qui sortiront en 2024 et 2025. Le groupe a également publié une vidéo pour leur nouveau single « I Was A Happy Kid Once », reflétant cette nouvelle direction musicale. Partager : Twitter

Facebook

Pinterest

Reddit

Tumblr

Articles similaires