BAT (Municipal Waste) dévoile en vidéo « Under The Crooked Claw »

BAT, le groupe de Metal Punk de Ryan Waste et Nick Poulos de Municipal Waste accompagné du batteur Chris Marshall, ont annoncé la sortie de l’album « Under The Crooked Claw » le 17 via Nuclear Blast.

Le groupe dévoile le single « Rite For Exorcism » à voir ci-dessous.

