Waclaw « Vogg » Kieltyka a bien quitté Machine Head

Waclaw « Vogg » Kieltyka, le guitariste de Decapitated, a confirmé qu’il ne faisait plus partie de Machine Head. Il avait rejoint le groupe en 2019, mais s’est depuis recentré sur Decapitated. Il vient d’ailleurs de déclarer via Instagram:

« Salut! J’ai reçu beaucoup de questions ces derniers temps sur mon rôle de guitariste de @machine_head. Je voulais donc vous donner à tous une brève mise à jour de ce qui se passe. La tournée sud-américaine était ma dernière avec MH. J’espère que les choses sont clairs pour toi!

Cela devait arriver tôt ou tard car @decapitatedband et @machine_head sont des groupes actifs ces jours-ci. Il n’est donc pas surprenant que certaines tournées se chevauchent.

Decapitated est mon groupe n°1 absolu, et nous avons des projets incroyables à venir. Nous sommes tous prêts à retourner aux États-Unis et à embarquer pour une tournée européenne cette année. Ce n’est pas tout; nous avons également des concerts passionnants et une session en studio que j’ai hâte !

Je voulais juste remercier @robbflynn , Joseph, @jaredmaceachern , @matt.alston et tous les incroyables membres de l’équipe avec qui j’ai eu le plaisir de travailler pendant mon séjour chez MH.

Je ne saurais trop vous remercier pour les opportunités et les expériences incroyables que j’ai vécues là-bas. Je chérirai toujours les moments fous que nous avons partagés ensemble. J’espère que MH continuera à prospérer à l’avenir.

Quant à moi, je me concentre sur les nouveautés Decap mais je suis aussi toujours prêt à aider en cas d’urgence en tournée pour d’autres groupes 🤘

Vogg »

Robb Flynn lui a répondu: « Beaucoup de respect pour Vogg. Nous avons été/sommes très chanceux de vous avoir eu pendant tout ce temps. Le meilleur pour l’avenir avec les puissants Decapitated, et tout le meilleur à Gosia et aux filles🖤👊🏻 »

