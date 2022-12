Avatar publie un second single en vidéo pour le titre « The Dirt I’m Buried In »

Avatar vient de publier une vidéo pour le titre « The Dirt I'm Buried In », à voir ci-dessous. Il s'agit du second single tiré du nouvel album « Dance Devil Dance » prévu pour le 17 février.







