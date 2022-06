Une second single tiré du prochain SOULFLY dispo en streaming avec John Tardy (OBITUARY) en guest

SOULFLY vient de publier une second single tiré de son prochain album « Totem ». Il s’agit du titre « Scouring The Vile » avec en guest John Tardy d’OBITUARY. A noter que l’album sera dans les bacs le 5 Août via Nuclear Blast.