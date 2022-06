NICOLAS CAGE FIGHTER dévoile une vidéo pour le single « Shrine of Wire »

Communiqué: Les australiens de Ballarat, Nicolas Cage Fighter, sortent un nouvel album sur Blacklight Media / Metal Blade Records, The Bones That Grew From Pain.

Le titre vient du fait que le disque parle « de différents degrés de douleur, de souffrance et de tribulation. Les os sont un symbole organique de structure et sont censés installer une image de force et de stabilité.

En fait, l’album raconte les histoires de ces deux opposés qui s’entremêlent », ajoute le groupe. La sortie de The Bones That Grew From Pain est prévue pour le 22 juillet 2022 et peut être précommandée dès maintenant.

http://www.blacklightmediarecords.com/nicolascagefighter/

1er single « Shrine of Wire » à découvrir en vidéo :

The Bones That Grew from Pain track listing:

01. Grey Eye

02. Shrine of Wire

03. Coughing Nails

04. Static Abyss

05. The Bones That Grew from Pain

06. Weeping Sores

07. Compound and Fracture

08. Foundation

09. Heretic’s Vow

10. A Great Ruinous Deed

Plus d’infos: https://www.facebook.com/NICOLASCAGEFIGHTER