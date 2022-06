MEGADETH officialise James LoMenzo comme bassiste permanent

MEGADETH vient d’officialiser James LoMenzo comme bassiste officiel du groupe. Il avait été le bassiste du groupe il y a un peu plus de 10 ans avant de revenir pour remplacer David Ellefson suite au scandale des vidéos partagées sur le Web.

Voici le communiqué:

« Megadeth annonce le bassiste James LoMenzo comme membre permanent du groupe. LoMenzo était le bassiste de Megadeth au milieu des années 2000 et est récemment revenu en tant que membre de tournée pour The Metal Tour of the Year. LoMenzo rejoint désormais officiellement la famille Megadeth. »

Dave Mustaine ajoute : « Je suis ravi d’accueillir à nouveau James dans la famille Megadeth. James a rejoint le groupe en tant que bassiste en tournée et ça a été un plaisir de le retrouver, nous avons pensé que c’était permanent. »

James LoMenzo : « Je suis tellement excité de rejoindre Megadeth et d’avancer à toute vapeur dans la prochaine phase de l’histoire de ce groupe emblématique ! Avec Dave, Kiko et Dirk, rien ne nous arrête ! C’est juste génial d’être à nouveau à la maison. »