BLACK LABEL SOCIETY dévoile une vidéo pour le titre « You Made Me Want To Live »

BLACK LABEL SOCIETY a mis en ligne une vidéo pour le titre « You Made Me Want To Live », tiré de leur dernier album « DOOM CREW, INC ». Plus d’infos: https://blacklabelsociety.lnk.to/DoomCrewIncPR A voir au Hellfest le 26 juin et Guitare en Scène le 13 juillet. Partager : Tweet







