CROBOT dévoile une vidéo pour « Better Times », son nouvel album dispo le 3 juin

CROBOT qui sortira son nouvel album « Feel This » le 3 juin prochain via Mascot Records/Mascot Label Group, dévoile un 1er single « Better Times » en vidéo.

COmmuniqué: Avec des dizaines de millions de streams, d’innombrables spectacles et des éloges de la part de Metal Hammer, Classic Rock, Kerrang, BBC Radio, SiriusXM Octane, Loudwire, Guitar World et bien d’autres, Brandon Yeagley [chant], Chris Bishop [guitare], Tim Peugh [basse] et Dan Ryan [batterie] proposent leur cinquième album studio.

Cette sortie fait suite à l’album MOTHERBRAIN de 2019, qui figure dans le Top 10 des Heatseekers, dont les streams cumulés ont dépassé les 30 millions. Dont 21 millions pour le single goliath « Low Life », un single Top 10 à la radio Active Rock, avec un parcours de 29 semaines dans le Billboard Mainstream Rock chart.

« C’est le disque que nous voulions faire depuis que nous avons commencé », s’exclame Brandon. « Nous nous sommes toujours considérés comme un groupe de scène », poursuit-il. « Lorsque Jay Ruston nous a décrit son processus d’enregistrement, nous étions plus qu’enthousiastes à l’idée d’y participer et de nous salir les mains. Il s’agissait de jouer en direct comme une unité et de terminer tous les instruments d’une chanson avant de passer à la suivante. Nous avons enregistré 16 chansons en 21 jours, ce qui est un exploit en soi. »

Feel This est une histoire de persévérance. « Grâce à des luttes constantes, nous apprenons davantage ce que c’est que d’être humain. Nos défauts comme nos forces font de nous une espèce unique », réfléchit Brandon. « Feel This peut très bien mettre en évidence notre plus grande force, notre capacité à ressentir des émotions (pour le meilleur et pour le pire) ».

La nature humaine est présente tout au long de l’album, des relations instables [« Dizzy »] aux imperfections et à l’apprentissage des erreurs sur « Holy Ghost ». Son harmonie gazouillante s’enroule autour de la guitare wah-drenched tout droit sortie de Seattle ; la plainte grunge de Brandon retentit sur l’accroche, « I am not the holy ghost. Je ne sauverai jamais ton âme. » Il y a « croire tellement en quelque chose » sur « Set You Free », qui s’emballe vers un crescendo sismique et un lead de guitare chargé d’émotion de Bishop.

Autour des textes qui creusent la psyché, ils ne sont jamais loin du rock ‘n’ roll tonitruant. « Electrified » démarre l’album comme un hymne déchaîné de livewire. « C’est une chanson classique de rock ‘n’ roll sur les bottes Frankenstein et l’invincibilité ! dit Brandon. Il y a un conte anti-héros épique sur « Without Wings », et puis il y a « Dance with the Dead ». Oubliant vos problèmes sur un groove irrésistible, la chanson se pavane avec des harmonies de haut registre et le chant contagieux de « Let’s go dance with the dead. Ils savent comment le tuer ! »

La chanson « Golden » est un vibrant hommage à un Dieu parti trop tôt. « Quand on en est venu aux paroles, nous voulions collectivement que ce soit un hommage à Chris Cornell, » dit Brandon. « Nous sommes tellement influencés par tout ce que lui et Soundgarden ont fait. On a couru avec la chanson en honorant son héritage. »

Track Listing

1. Electrified

2. Dizzy

3. Set You Free

4. Better Times

5. Golden

6. Without Wings

7. Livin’ on the Streets

8. Into the Fire

9. Dance with the Dead

10. Holy Ghost

11. Never Break Me

12. Staring Straight Into the Sun