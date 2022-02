I Am Morbid, le tribute band de Morbid Angel, en France en Avril

I Am Morbid, le tribute band de Morbid Angel, va débarquer au printemps pour une tournée européenne et française. Le groupe va célébrer le 30ème anniversaire de l’album « Blessed Are The Sick ». Les groupes Belphegor et Hate seront en ouverture.

03/24 Berlin, GER – ORWO Haus

03/25 Roskilde, DEN – Gimle

03/26 Aalborg, DEN – Streetfood

03/27 Bochum, GER – Matrix

03/29 Prague, CZE – Futurum

03/30 Poznan, POL – Klub U Bazyla

03/31 Gdansk, POL – B90

04/01 Katowice, POL – P23

04/02 Ostrava, CZE – Barrack Club

04/03 Bratislava, SLO – MCC Majestic

04/04 Brussels, BEL – Botanique

04/06 Hengelo, NET – Metropool

04/07 London, UK – Underworld

04/08 Cardiff, UK – Fuel

04/09 Manchester, UK – Rebellion

04/10 Rotterdam, NET – Baroeg

04/12 Nantes, FRA – Le Warehouse

04/13 Paris, FRA – L’Empreinte

04/14 Metz, FRA – Le Geulard

04/15 Aalborg, DEN – Musigburg

04/16 Munich, GER – Dark Easter Metal Meeting

04/17 Leipzig, GER – Hellraiser

04/18 Kassel, GER – Goldgrube

04/19 Weinheim, GER – Cafe Central

04/20 Milan, ITA – Slaughterclub

04/21 Rome, ITA – Orion

04/22 Venice, ITA – Revolver