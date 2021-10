WAGE WAR vient de dévoiler une vidéo pour le titre « Manic », tiré du nouvel album du même nom sorti aujourd’hui via Fearless Records.

Plus d’infos : https://found.ee/manic

MANIC TRACK LISTING:

« Relapse »

« Teeth »

« Manic »

« High Horse »

« Circle the Drain »

« Godspeed »

« Death Roll »

« Slow Burn »

« Never Said Goodbye »

« True Colors »

« If Tomorrow Never Comes »