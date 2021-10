Igor Cavalera que tout le monde connait pour avoir été le batteur de Sepultura, s’est associé avec le chanteur d’Integrity, Dwid Hellion, et Cardopusher, qui produit de l’Electro pour créer le groupe Corroded Spiral. Le trio sortira un EP intitulé « Ancient Nocturnal Summoning » le 3 décembre et dont le premier single est dispo en streaming et à écouter ci-dessous.

