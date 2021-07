ANY GIVEN SIN signe avec Mascot Records

Communiqué: Any Given Sin a démarré en 2015 avec son premier EP Forbidden. Le succès en streaming a suivi avec « Dynamite » accumulant 2,3 millions de stream, tandis que « Another Life » a dépassé les 2,9 millions via Spotify seulement.

Chacune de ces sorties a atteint la première place sur SiriusXM et a dominé le « Big Uns Countdown ».

Un large soutien radiophonique a suivi, voyant l’émergence d’une large base de fans du groupe.

Ils ont collaboré avec John Moyer de Disturbed et Trevor Kustiak (producteur d’Evans Blue) avant de trouver l’accord parfait avec Chris Dawson (Saul, Seasons After).

Le guitariste Mike Conner déclare : « Dawson a définitivement aidé à compléter le son d’AGS. Ce n’est pas seulement un grand producteur, mais c’est aussi un grand parolier et un grand ingénieur du son.

Il a la capacité de saturer ce que nous faisons et d’incorporer des idées d’un point de vue légèrement différent tout en préservant l’identité d’AGS. »

Cela se cristallise sur le single « The Way I Say Goodbye », sorti en 2021. La chanson est prête à entrer dans le Top 30 sur Mediabase dans la semaine à venir.

