EMPLOYED TO SERVE annonce son nouvel album et en dévoile un extrait

EMPLOYED TO SERVE qui sortira son nouvel album « Conquering » le 17 septembre et en dévoile un extrait avec « Exist » à voir en vidéo ci-dessous.







Aujourd’hui, Employed To Serve annonce officiellement leur quatrième album, Conquering, leur offre la plus metal à ce jour. L’album sera leur deuxième album complet à sortir via Spinefarm et est prévu pour le 17 septembre 2021.

Employed To Serve ARE:

Justine Jones – Vocals

Sammy Urwin – Guitar & vocals

David Porter – Guitar

Nathan Pryor – Bass

Casey McHale – Drums