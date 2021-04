HEADCHARGER annonce la sortie de son 7ème album

⚡ RISE FROM THE ASHES ⚡

Nous sommes très fiers de vous annoncer la sortie de notre 7eme album !

On vous laisse découvrir tout ça dans cette vidéo. En attendant de nouvelles infos qui arriveront très prochainement, n'hésitez pas à partager un maximum !

Keep rocking 🤘 pic.twitter.com/GrqqEgic1U

— HEADCHARGER (@HEADCHARGER) April 22, 2021