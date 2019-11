ENSLAVED signe à nouveau avec Nuclear Blast et dévoile une nouvelle vidéo

ENSLAVED vient d’annoncé avoir re-signé avec Nuclear Blast Records. Ivar Bjornson le guitariste du groupe déclare:

« Nous sommes ravis de signer à nouveau un contrat avec Nuclear Blast pour le monde entier ! Nous travaillons ensemble depuis plus ou moins une décennie et ce fut une expérience individuelle positive . Ils ont à la fois à coeur de saisir nos visions musicales et les forces du commerce pour les diffuser dans le monde. Lorsque vous ajoutez des amitiés personnelles avec ces gens merveilleux en Amérique, au Royaume-Uni et en Allemagne, c’est simplement une situation idéale pour nous. Nous y allons. En avant, dans toutes les directions ! »

En plus de cette annonce le groupe dévoile la reprise de Röyskopp « What Else Is There? » en vidéo à voir ci-dessous.