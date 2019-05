RIIP Fest 5ème édition les 12 & 13 juillet prochain à Tours

Communiqué:

Riipost Asso présente la 5ème édition du RIIP FEST (Festival DIY 100% Metal Hardcore) avec à l’affiche : Nasty, Arkangel, Chamber of Malice, Brutality will prevail, Back Down, Guilt Trip & In Other Climes aux côtés de 8 autres groupes nationaux à ne manquer sous aucun prétexte.

Rendez vous à la salle Oésia Rue de Fizes, Rond-point de la Chassetière, 37390 NOTRE DAME D’OE.

VENDREDI 12 JUILLET, à partir de 17h30

SAMEDI 13 JUILLET, à partir de 14h30

✦✦ PASS 2 JOURS ✦✦: 30€ (résa) / 37€ (sur place)

✦ PASS VENDREDI ✦ : 20€ (résa) / 27€ (sur place)

✦ PASS SAMEDI ✦ : 25€ (résa) / 32€ (sur place)

https://www.yuticket.com/riipost-asso/db9d0063-bbec-4c08-9921-5bcea9ed6768-riip-fest-5-metal-hardcore-festival-salle-oesia.html