John Henry, le chanteur de DARKEST HOUR, s’est associé à l’ex-bassiste de DEAD TO FALL, Chad Fjerstad, et au batteur de THE EXPLOSION, Andrew Black, pour un nouveau projet intitulé THE PRIMALS. Leur album « All Love Is True Love » sortira le 7 septembre prochain via Southern Lord. Une extrait est dispo ci-dessous, il s’agit du titre « Fortune & Sons ».

Plus d’infos : https://www.facebook.com/ThePrimalsLA/