Le HELLFEST reçoit le titre de « Festival de musique le plus végan-friendly »

À l’occasion de l’édition 2018 du HELLFEST, PETA France l’a nommé « Festival le plus végan-friendly » récompensant l’attitude progressiste des organisateurs et des stands de restauration, et le mode de vie empli de compassion des festivaliers et des artistes s’y produisant.

Le HELLFEST est décidément, un festival à part !

Plus d’infos : https://www.petafrance.com/actualites/hellfest-recoit-le-titre-de-festival-de-musique-le-plus-vegan-friendly/

