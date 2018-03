Après 4 ans d’attente, GODSMACK annonce la sortie d’un nouvel album studio intitulé « When Legends Rise » prévu pour le 27 Avril 2018.

En voici le tracklisting:

‘When Legends Rise’

‘Bulletproof’

‘Unforgettable’

‘Every Part Of Me’

‘Take It To The Edge’

‘Under Your Scars’

‘Someday’

‘Just One Time’

‘Say My Name’

‘Let It Out’

‘Eye Of The Storm’

Un premier extrait intitulé « Bulletproof » est à écouter ci-dessous.