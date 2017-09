TOOTHGRINDER dévoile un nouveau titre intitulé « The Shadow » tiré de l’album « Phantom Amour » et prévu pour le 10 Novembre chez Spinefarm Reords. Il fait suite à « Nocturnal Masquerade » sorti en 2015. Le titre est à écouter ci-dessous.

« Phantom Amour » Track Listing:

HVY

The Shadow

Let It Ride

Phantom Amour

Red

Adenium

Jubilee

Paris

Pietà

Snow

Vagabond

Futile

Facing East From a Western Shor