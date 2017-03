ALCATRAZ Festival : De nouveaux groupes rejoignent l’affiche

[COMMUNIQUE]: Les VENDREDI 11, SAMEDI 12 et DIMANCHE 13 AOUT 2017, les amateurs de Métal au sens large peuvent sans hésitation se rendre à la dixième édition de l’ALCATRAZ HARD ROCK & METAL FESTIVAL!

Vous qui pensiez que nous nous étions légèrement assoupis au cours de notre recherche des têtes d’affiche, vous allez enfin pouvoir être rassurés…avec les nouveaux noms que nous rendons public aujourd’hui.

Après avoir fait l’actualité musicale et judiciaire lors de sa ‘rupture’ avec ses anciens acolytes d’Immortal, le légendaire Abbath a pris l’heureuse initiative de poursuivre sa carrière sous son nom. Abbath et ses talentueux musiciens viendront le samedi faire exploser notre nouveau chapiteau. Que peut-on encore ajouter à propos de Sleep? Les pionniers du stoner ne se produisent pas souvent (surtout dans nos régions) mais ils passeront cet été par Courtrai. Qui dit Sleep, pense immanquablement à sa figure légendaire, Matt Pike. Celui-ci montera deux fois le samedi sur les planches de l’Alcatraz…puisque High On Fire sera également présent pour le plus grand plaisir des fans de stoner vitaminé par quelques accents sludge, doom et même thrash. Wolves In The Throne Room est un groupe que nous sommes particulièrement fiers de présenter à l’Alcatraz 2017. Le plein air n’est pas l’endroit idéal pour s’immerger dans le black metal des frères Weave mais heureusement, l’arrivée d’une seconde scène sous chapiteau nous ouvre de nouvelles portes et nous n’allons certainement pas nous en priver. Le mystique ‘Cascadian black metal’ rehaussé d’une importante aura mythologique délivré par WITTR est une véritable bouffée d’air fraîche dans la scène actuelle. Last but not least et c’est le moins que l’on puisse dire, le duo mythique Denner-Shermann qui avait donné ses lettres de noblesses aux classiques ‘Melissa’ et ‘Don’t Break The Oath’ seront présents le vendredi soir. Envoûtement garanti.

Restez connectés…dans un avenir assez proche, d’autres noms vous seront également dévoilés