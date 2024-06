STINKY de retour avec le nouveau single « Down in the Dumps » en vidéo

Communiqué: STINKY c’est plus de 400 concerts dans 15 pays différents, 4 tournées européennes, trois albums (bientôt 4), 1 EP. Leur musique est un réel mélange d’influences variées, allant du metal au punk. Cette attirance non dissimulée pour la mélodie couplée à une affinité pour la violence fait du combo une petite bombe d’énergie et d’agressivité. Après un changement de line up fin 2022, le groupe nous revient avec des influences plus modernes, comme le démontre leur dernier titre

« Moonbow » . STINKY a foulé les scènes de nombreux festivals européens dont le Hellfest, le Tell Bells, l’Xtreme Fest et a partagé la scène avec des groupes de renoms tels que Sick Of It All, Terror, Comeback Kid, Madball, Anti Flag, Against me, Ignite, Walls Of Jericho, Counterparts… STINKY est aussi un groupe qui s’attaque à des sujets bien ancrés dans son époque, comme la place des minorités de genre au sein de la scène musicale, et plus largement dans notre société. Parmi les nombreux sujets défendus par le groupe, Clair, le chanteur (auparavant connu comme chanteuse) tient quant à lui à partager son parcours d’homme transgenre.

STINKY est de retour ce vendredi 21 juin avec un nouveau single clippé, « Down in the Dumps« . Il est extrait de leur nouvel album « SOLACE« , à paraître fin 2024. Le groupe nantais sera en concert la semaine prochaine au Hellfest (vendredi 28, Warzone, 16h50) .

Après l’entraînant « Moonbow » aux sonorités proches du pop punk, le groupe nous dévoile une nouvelle facette de son futur album avec le morceau « Down In The Dumps« . Un morceau plus sombre, aux rythmiques lourdes, mêlant subtilement violence et refrains entêtants. « Down In The Dumps » aborde les affres du burn out et du long combat à mener pour s’en relever. Avec ce nouveau titre aux influences plus metal/hardcore moderne, les membres de STINKY démontrent qu’ils souhaitent explorer de nouveaux horizons et promettent un album varié et toujours plus mélodique.

