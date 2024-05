Orbit Culture met en ligne une vidéo pour « While We Serve »

Orbit Culture met en ligne une vidéo pour « While We Serve », à voir ci-dessous.

A voir à Paris le 7 février prochain au Zénith en compagnie de Bullet For My Valentine (pour « The Poison ») et Trivium (pour « Ascendancy »).

