Hellfest 2026 : Report Day 0 (Mercredi)

Hellfest 2026 : Report Day 0 (Mercredi)

Officiellement, le Hellfest débute le jeudi. Pourtant, comme chaque année, le mercredi fait déjà pleinement partie de l’expérience. Entre les premiers concerts sur la Hellstage et les animations du Hellcity Bar, l’ambiance est déjà bien installée. C’est aussi l’occasion idéale de profiter du site et de ses décors toujours aussi impressionnants.

On prend le temps de découvrir les différents stands, de passer saluer les équipes de Savage Lands ou de Sea Shepherd, deux associations soutenues par le festival. C’est aussi une journée propice aux retrouvailles entre amis, aux rencontres avec des passionnés venus des quatre coins du monde et aux discussions entre fans de métal, toujours dans une atmosphère particulièrement conviviale.

Ce mercredi est également parfait pour redécouvrir le site en dehors de l’effervescence des scènes principales. On peut même croiser quelques artistes au détour d’une allée. Stéphane Buriez de Loudblast, Christian Andreu de Gojira, Nicolas Patra d’Ultra Vomit, Jamie Ryan de Mass Hysteria ou encore Ben Barbaud, créateur du festival, prennent volontiers le temps d’échanger avec les festivaliers et de se prêter au jeu des selfies. Car ici, avant tout, nous sommes tous réunis par la même passion pour cette culture et ces musiques.

Bref, une excellente façon de se mettre dans le bain avant d’attaquer les choses sérieuses dès demain.

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xWebbYx

Rédacteur en chef et administrateur de TRexSound.com, xWebbYx explore la scène metal sous toutes ses formes, avec une attention particulière portée à l'intensité du live et à l'authenticité des artistes. À travers interviews, chroniques et live reports, il met en lumière les acteurs d'une scène en perpétuelle évolution, des figures emblématiques aux talents émergents.

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