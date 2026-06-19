Live Report: Mikkey Dee with Friends au Hellfest 2026 (Jour 1)

C’est le milieu de l’après midi lorsque Mikkey Dee with Friends débarquent sur la Main Stage 2. Mikkey Dee prend le micro pour dire que certes ce groupe n’est pas Motörhead, mais qu’ils vont partager la même énergie. Il dédicace le concert à Lemmy et Phil Campbell, membres regrettés de Motörhead, ainsi qu’aux fans venus voir le groupe.

On retrouve des morceaux variés pour composer la setlist de cet hommage au mythique groupe anglais. Il y a les classiques « Ace of Spades » et « Overkill« , mais aussi des morceaux moins présents dans les setlists habituelles du groupe original. On peut citer « Killers » ou « In the Name of Tragedy » de l’album « Inferno« , « I Got Mine » de « Another Perfect Day » ou encore « Killed by Death« . Pour les fans du groupe, c’est un plaisir de retrouver certains morceaux moins joués, mais pour les plus néophytes, le set n’est pas le plus facile d’accès.

Plusieurs hommages ont eu lieu pendant le concert. Le chanteur et bassiste Viktor Skatt rend hommage à Lemmy en expliquant que c’est par la basse de Lemmy qu’il a pris goût à la musique et qu’il lui a donné envie de jouer de la musique. On peut voir que l’influence de Lemmy se retrouve aussi dans le style vestimentaire et la barbe du bassiste. Mikkey Dee rend aussi hommage au groupe. Il explique être en pause avec Scorpions et que par conséquent, il peut prendre son temps pour rejouer du Motörhead, ce qu’il dit lui même lui avoir beaucoup manqué. Lemmy et Phil Campbell lui manquent et leur disparition lui fait encore du mal.

Chuck Garric, bassiste d’Alice Cooper, vient jouer et chanter le morceau « Killed by Death » avec le reste du groupe après avoir expliqué être un grand fan de Motörhead et qu’il est heureux de pouvoir lui rendre hommage ainsi. C’est dans cette ambiance de joie de retrouver du Motörhead dans un festival que se termine ce concert de Mikkey Dee with Friends. Dans cette ambiance chaleureuse, le groupe donne une belle prestation. C’est un bel hommage rendu au groupe anglais iconique par son dernier batteur.