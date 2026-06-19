Live Report: The Pretty Reckless au Hellfest 2026 (Jour 1)

Devant un public présent en masse, The Pretty Reckless débarque et met le feu à la Main Stage 2. Les fans dansent et chantent pour le groupe américain mené par sa chanteuse, Taylor Momsen. Celle-ci arrive en sautillant et commence directement le concert par “Death by Rock and Roll”. Sous le soleil brûlant à Clisson, le public va suivre un bon concert de Rock.

On retrouve cet aspect Rock dans la façon dont la chanteuse bouge sur scène. Elle danse, elle se colle dos à dos avec le guitariste Ben Phillips, elle se laisse glisser pour être dos contre le sol. Taylor Momsen est la star du groupe et ça se ressent. Elle prend tout l’espace de la scène. Elle part à chaque extrémité de la scène. Elle descend à la barrière avec la fosse pour taper dans les mains et chanter accolée à celle-ci. L’esthétique du concert de rock est respectée. Le reste du groupe est plus en retrait et on sent que toute l’attention est dirigée vers elle.

La setlist est variée mais reste très dansante et rock. Elle permet de satisfaire un grand nombre de festivaliers car le style fonctionne auprès de tous. Elle se compose de quelques morceaux des différents albums du groupe américain avec notamment le très célèbre “Make Me Wanna Die” ou encore des morceaux issus de l’album “Dear God” qui sortira le 26 Juin prochain.

Taylor Momsen quitte la scène en sautillant comme elle est arrivée. C’est un bon concert qui a su ravir les nombreux fans présents. La bonne présence de la chanteuse a aidé à créer une belle union entre le groupe et un public acquis à sa cause. Le son est assez bon et permet une très bonne écoute des différents morceaux. Un plaisir à voir et à écouter !