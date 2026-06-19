Live Report: The Halo Effect au Hellfest 2026 (Jour 1)

Sous l’ambiance chaude de l’Altar, The Halo Effect débarque sous les cris des fans et les applaudissements. La tente est bien pleine malgré la chaleur, et le chanteur Mikael Stanne fait remarquer qu’ici, au moins, on est à l’ombre. Le concert démarre ensuite dans une ambiance incroyable.

Beaucoup de fans viennent pour montrer leur soutien au groupe suédois pour leur première fois au Hellfest. Et ce qu’on peut dire, c’est que le groupe rend bien cet amour. Avec des compositions mélodiques et agressives, le groupe donne une excellente performance. Le son est excellent sous l’Altar, chaque festivalier peut apprécier les notes des compositions de la formation suédoise. On retrouve des morceaux de leurs deux albums “Days of the Lost” et “March of the Unheard” offrant un mélange éclectique entre la mélodie et la violence du genre, ce qui offre une dualité très appréciable. Celle-ci se termine en apothéose avec leur hit “Shadowminds”.

La scénographie est assez simple. On retrouve un fond de scène représentant la pochette du dernier album, “March of the Unheard”. Du côté des lumières, on retrouve une lumière blanche accompagnée d’une lumière colorée. Cet effet minimaliste permet d’accompagner simplement le groupe pour pouvoir se concentrer sur la musique.

Le groupe rencontre un très grand succès. Le public fait des longs et chaleureux applaudissements et scande le nom du groupe à diverses occasions. Le groupe est très touché par ces moments de communion, et parfois prend le temps d’apprécier tous ces moments. C’est dans cette union très belle que se termine cet excellent concert de Death Metal Symphonic proposé par The Halo Effect.