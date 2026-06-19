Live Report: Alice Cooper au Hellfest 2026 (Jour 1)

Live Report: Alice Cooper au Hellfest 2026 (Jour 1)

La nuit tombe lorsque la légende du Hard Rock, Alice Cooper, débarque au Hellfest. Son arrivée théâtrale se fait en faisant tomber un mur factice. Et on ne va pas être déçu par le show proposé par l’iconique chanteur. Le groupe arrive en même temps que lui et la musique part.

On retrouve le cinéma d’horreur à travers le show du groupe américain. Alice Cooper change régulièrement de costume pour être habillé de façon fantasque, ou au contraire être mis en scène. Il est mis en camisole de force, il est aussi guillotiné. On le voit plusieurs fois “tuer” des personnages sur scène comme un paparazzi pendant le titre “Hey Stoopid”, un mannequin géant du chanteur. Le fond de scène varie avec les titres et on retrouve souvent un léger effet de fumée sur l’écran derrière les artistes pour ajouter encore plus cet effet de film d’horreur. Les musiciens savent aussi très bien poser pour les photos et les caméras ce qui ajoute encore plus à l’effet cinématographique du groupe.

Il n’y a aucun temps mort pendant le concert, dès qu’une musique se termine, les lumières se coupent et la prochaine scène se prépare. Malgré cela, les titres sont impeccables et il faut souligner qu’Alice Cooper sait encore tenir la scène malgré ses 78 ans. On retrouve parmi ceux-ci “No More Mr Nice Guy”, “School’s Out” ou encore la reprise de NirvanaSmells Like Teen Spirit”. On retrouve un solo de guitare de la dernière arrivée dans le groupe, Anna Cara qui montre toutes ses qualités scéniques comme musicales.

Le spectacle est garanti avec Alice Cooper. Il n’y a pas une seconde pour s’ennuyer, les morceaux soutiennent une très belle réalisation qui sait faire plaisir à tout le monde. Avec la nuit tombée, les effets de lumières et de couleurs sont un franc succès. C’est un show à faire une fois obligatoirement !

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Alice Cooper Setlist Hellfest 2026

Hector

Rédacteur passionné de Metal sous toutes ses formes, il puise son énergie dans la fureur des riffs et l’intensité des concerts. Grand amateur de Motörhead et mélomane insatiable, il vit la musique comme une expérience totale, brute et viscérale.

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