« Set Fazers », le nouveau single de SKINDRED en vidéo

SKINDRED vient de publier une vidéo pour le nouveau single « Set Fazers » tiré du nouvel album « Smile » prévu pour le 4 Août prochain. C’est à voir ci-dessous.

Communiqué: Après avoir réduit les pistes de danse en miettes juste avant Noël avec leur hymne féroce « Gimme That Boom », Skindred revient avec un autre classique instantané sous la forme de « Set Fazers ». Le deuxième single extrait de leur prochain album Smile est un slam-dunk de science-fiction addictif conçu pour faire trembler les arènes et les festivals de la planète cet été.

Le chanteur Benji Webbe déclare : « Date stellaire 22.3.23 : avec cette chanson, nous allons hardiment là où aucun ragga-metal n’est allé auparavant. Nous venons en paix, en L.O.V.E et en unité, pour apporter le sound-system extragalactique de Skindred à l’étendue infinie du cosmos ».

Et ce sound-system galactique est attaqué dans la vidéo ridiculement divertissante de » Set Fazers « , où le groupe est traqué dans les rues de Londres et » fazé » par un assassin violet ricanant. La vidéo met également en scène la star des réseaux sociaux Shin, qui a déclenché le mois dernier un engouement pour la danse Tik Tok en forme de Skindred, et le groupe l’a donc invité sur le plateau pour qu’il apporte ses mouvements à « Set Fazers ».

Arya Goggin, batteur de Skindred, explique : « L’idée de la vidéo de ‘Set Fazers’ était de faire une épopée de science-fiction et de dancehall ! Grâce à TikTok, nous avons rencontré un danseur extraordinaire appelé Shin (dont la danse sur notre chanson ‘Nobody’ est devenue virale en début d’année) et il a ajouté son style unique à la vidéo. Nous nous sommes beaucoup amusés à la filmer et nous avons hâte de la partager avec tout le monde.

Les deux titres « Set Fazers » et « Gimme That Boom » enflammeront les moshpits et les scènes dans les mois à venir, alors que Skindred sera la tête d’affiche des festivals Takedown et Dominion au Royaume-Uni, avant de partir pour une tournée massive dans les arènes en tant qu’invité spécial des légendes américaines KISS lors de leur tournée d’adieu très attendue. Le groupe présentera également son jeu inégalé sur les scènes principales des festivals 2000 Trees et Maid Of Stone au Royaume-Uni, et fera des apparitions dans divers festivals européens cet été.

Leur nouvel album, Smile, est considéré comme le chef-d’œuvre du groupe ; un album qui rassemble toutes les facettes de la musique de Skindred – du reggae au métal, du rock à la pop, du dub à l’électro – dans la collection de chansons la plus étendue et la plus puissante, conçue pour faire fondre les stéréos du monde entier. Il s’agit de leur huitième album et de leur premier pour Earache Records, avec qui ils ont signé un contrat global de quatre albums l’année dernière.

TRACKLIST

01. Our Religion

02. Gimme That Boom

03. Set Fazers

04. Life That’s Free

05. If I Could

06. L.o.v.e. (Smile Please)

07. This Appointed Love

08. Black Stars

09. State Of The Union

10. Addicted

11. Mama

12. Unstoppable