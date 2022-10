THE BUTCHER’S RODEO dévoile le nouveau titre inédit « Ignore »

Communiqué: « Quand les échecs ne nous empêchent pas d’avancer, que nous préférons nous battre plutôt que de subir, quitte à se mentir et sacrifier ce que l’on est, on oublie, on ignore ».

Moins d’un an après la sortie de son dernier album « HAINE » The Butcher’s Rodeo continue sa tournée et nous fait la surprise de sortir le titre inédit « Ignore » accompagné de son clip. Il vous reste donc maintenant (seulement) deux semaines pour vous échauffer en prévision du concert à La Bellevilloise (Paris) le 3 novembre 2022.