THE HALO EFFECT (ex-In Flames) dévoile en vidéo « Days Of The Lost »

THE HALO EFFECT, le projet d’anciens membres d’IN FLAMES, sortira son premier album intitulé « Days Of The Lost » le 12 août prochain. Le groupe vient de dévoiler une vidéo pour le titre éponyme de l’album.

Line up

Chant: Mikael Stanne

Guitare: Jesper Strömblad

Guitare: Niclas Engelin

Basse: Peter Iwers

Batterie: Daniel Svensson

« Days Of The Lost » track listing:

01 – “Shadowminds”

02 – “Days Of The Lost”

03 – “The Needless End”

04 – “Conditional”

05 – “In Broken Trust”

06 – “Gateways”

07 – “A Truth Worth Lying For”

08 – “Feel What I Believe”

09 – “Last Of Our Kind”

10 – “The Most Alone”