SPACE CHASER dévoile une vidéo pour « The Immortals »

SPACE CHASER dévoile une vidéo pour le titre « The Immortals » tiré du nouvel album « Give Us Life » prévu pour le 16 juillet via Metal Blade Records.





Rien ne peut battre l’excitation du thrash à son meilleur, et personne ne maintient l’esprit et le son du genre en vie comme Space Chaser. Marquant leur dixième anniversaire avec leur troisième album complet, Give Us Life, ils reviennent en force et affirment une fois de plus leur importance sur la scène.

Ce que nous faisons, c’est du Thrash Metal contemporain, et tout en conservant les éléments « old-school » que tout le monde aime, nous essayons d’incorporer certaines des influences auxquelles nous nous exposons. Au cours des dix dernières années, ce genre de musique a beaucoup progressé, et cela a bien sûr une influence sur nous. Mais ce que nous faisons reste du Thrash Metal, nous espérons juste être capables de le traduire un peu mieux en 2021. »

L’album a été enregistré au Hidden Planet de Berlin, leur studio de prédilection, avec Jan Oberg, qui, de l’aveu du groupe, est un nom plutôt inconnu sur la scène métal, mais dont le travail s’avère néanmoins à la hauteur des standards internationaux. Les chansons ont été produites par le guitariste Leo Schacht et le batteur Matthias Scheuerer avec l’aide d’Oberg, et pour le mastering, ils avaient Dan Swanö d’Unisound Studios à la barre. « C’est le processus d’enregistrement le plus fluide que nous ayons jamais eu. Tout le monde était parfaitement préparé et chaque idée a fonctionné comme nous l’avions prévu. C’est presque surréaliste, même si le fait d’être satisfait de sa production peut vous amener à vous perdre dans les détails pour toujours – et l’intro de ‘Burn Them All’ était une saloperie ! ». Reconnaissant que cela fait bizarre d’avoir déjà atteint leur dixième anniversaire, cette borne n’a fait qu’attiser le feu. « Nous ne nous sommes jamais sentis aussi gonflés et prêts pour tout ce que la vie nous réserve », disent-ils, et lorsqu’on leur demande ce qu’ils voient lorsqu’ils envisagent l’avenir du groupe, ils sont catégoriques. « La domination du monde ! Enfin… en quelque sorte. Je pense que chaque groupe veut simplement se faire un nom aussi important que possible dans le monde du métal, et nous ne faisons pas exception. Nous espérons vraiment étendre notre base de fans en dehors de l’Allemagne avec ‘Give Us Life’, et nous n’avons jamais rêvé d’avoir la chance de sortir un disque chez Metal Blade. De plus, nous voulons absolument faire de nombreuses tournées dès que nous en aurons le droit. Nous sommes impatients de quitter l’Europe pour la première fois, et nous voulons prouver que nous sommes capables de nous produire à un niveau international. »

Give Us Life track-listing

1. Remnants of Technology

2. Juggernaut

3. Cryoshock

4. A.O.A

5. The Immortals

6. Signals

7. Burn Them All

8. Give Us Life

9. Antidote to Order

10. Dark Descent

Space Chaser line-up:

Siegfried Rudzynski: vocals

Leo Schacht: guitars

Martin Hochsattel: guitars

Sebastian Kerlikowski: bass

Matthias Scheuerer: drums