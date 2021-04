Metal Workout – Une séance de sport gratuite chez soi, tout en riffs !

Communiqué de presse du 19 Avril 2021: Yann Heurtaux (Mass Hysteria), coach reconnu & Stéphane Lefèvre, co-fondateur du projet vous donnent rendez-vous le 19 mai à 19h30 pour une séance de sport gratuite… tout en riffs !

« Faut que j’me bouge », « Je vais reprendre le sport », « Je dois m’entraîner encore plus »… La motivation, c’est dans la tête. Mais pas uniquement : c’est aussi dans les oreilles !

La musique agit comme un facteur puissant de motivation et permet d’améliorer ses performances. Elle augmente l’endurance de 15% et réduit de 12% la perception de l’effort par exemple. Encore faut-il que cette musique soit la bonne pour toi ! Pour que cela fonctionne il te faut la musique qui te parle, qui te plait, qui te porte et te remue les tripes. La musique t’aide à repousser tes limites. « A les détruire » comme dirait Yann.





Rendez-vous le 19 mai à 19h30 pour un cours collectif en ligne sur le principe du Body Weight Training, avec un coach professionnel. Un entraînement de 45 minutes, sans matériel, directement sur ton téléphone, ta tablette, ou ton ordinateur. Il n’y a rien à télécharger ni à installer; il faut juste s’inscrire ici: https://fr.metal-workout.com/

Ce cours sera adapté à tous les niveaux, quelle que soit ta condition physique.

C’est gratuit et sans engagement, le principe est ici de tester le concept METAL WORKOUT, un peu comme un cours d’essai quand tu arrives dans une nouvelle salle.

C’est accessible à tout le monde, mais attention … METAL RULES :

Ça va envoyer sévère : du gros son bien brutal !

LE PROJET METAL WORKOUT

« On a monté ce projet à deux, comme une évidence.

Yann est coach sportif professionnel depuis plus d’une décennie, et bien sûr tout le monde connaît sa carrière et son parcours avec Mass Hysteria, tête de proue du Metal français depuis plus de 20 ans.

Pour ma part, j’ai travaillé 25 ans dans le secteur de la musique, notamment la distribution de labels dont Roadrunner, Verycords, Nuclear Blast… et le sport m’a toujours accompagné… Même si, de ce point de vue, je suis le coaché et Yann le coach, sans comparaison possible ! » Stéphane Lefèvre

ET APRÈS ?

Cet événement du 19 mai est en réalité la première étape vers l’objectif de fin 2021 : le lancement de la première plateforme de fitness dédiée aux Metalheads, METAL WORKOUT. Pour les utilisateurs, la proposition sera double :

faire du sport où tu veux quand tu veux, sans matériel, avec un programme personnalisé via des vidéos d’exercices conçus par des coachs sportifs professionnels et diplômés

découvrir tous les mois de nouveaux groupes et de nouveaux morceaux dans ton style de Metal préféré (tu choisis Death, Metalcore, Heavy…), car l’objectif est aussi de supporter la scène Metal en donnant de la visibilité aux groupes.

La plupart des applications de sport ou des clubs de sport mettent en avant leurs coachs. METAL WORKOUT mettra en avant les groupes qui auront la garantie d’être entendus par des fans de cette musique. Une audience hyper qualifiée comme dirait un professionnel du marketing. Et ce, dans le monde entier.