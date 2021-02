Un nouveau Live en vidéo pour MOTORHEAD

Un nouveau Live en vidéo de MOTORHEAD intitulé « Louder Than Noise.. Live in Berlin » sortira le 23 avril prochain via Silver Lining Music. Il a été enregistré le 5 décembre 2012 à Berlin, au Berlin Velodrome devant 12000 fans. Un extrait est à voir ci-dessous avec le titre « Over The Top ».

Track Listing:

I Know How to Die – Live in Berlin 2012

Damage Case – Live in Berlin 2012

Stay Clean – Live in Berlin 2012

Metropolis – Live in Berlin 2012

Over the Top – Live in Berlin 2012

Doctor Rock – Live in Berlin 2012

String Theory – Live in Berlin 2012

The Chase Is Better Than the Catch – Live in Berlin 2012

Rock It – Live in Berlin 2012

You Better Run – Live in Berlin 2012

The One to Sing the Blues – Live in Berlin 2012

Going to Brazil – Live in Berlin 2012

Killed by Death – Live in Berlin 2012

Ace of Spades – Live in Berlin 2012

Overkill – Live in Berlin 2012

Motörhead:

Lemmy Kilmister – Vocals/Bass

Phil Campbell – Guitars

Mikkey Dee – Drums