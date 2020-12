Love And Death, le projet de Brian « Head » Welch (Korn) et de Jasen Rauch (Breaking Benjamin), vient de dévoiler une vidéo pour le single « Down » à voir ci-dessous. Le groupe a également annoncé un concert en streaming pour son nouvel album « Perfectly Preserved ». Il aura lieu le jour de sa sortie le 12 février et les tickets sont disponibles à cette adresse: https://loveanddeath.veeps.com/