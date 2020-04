TAGADA JONES dévoile le clip du titre « Nous avons la rage »

TAGADA JONES vient de dévoiler le clip du titre « Nous avons la rage » à voir ci-dessous. C’est le 1er clip, en confinement, extrait du nouvel album « Hors normes » à paraître à l’automne 2020.

Le groupe sera en concert au Trianon (Paris) les 27 et 28 novembre 2020 prochain.

Communiqué: Rien n’arrête Tagada Jones, pas même le Covid-19. Ne pouvant plus faire de tournage à cause du confinement, le groupe a invité sa communauté à envoyer des vidéos pour apparaître dans le clip. Résultat : plus de 3500 vidéos reçues. Comme souligné par Niko – chanteur de Tagada Jones – cette initiative est peut-être la plus belle preuve que « ensemble, dans nos différences, nous pouvons construire et aller de l’avant ». Réalisé par Mathieu Ezan, « Nous avons la rage » est donc le premier clip du nouvel album « Hors Normes » qui sortira à l’automne 2020.