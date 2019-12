BE WELL dévoile deux titres à écouter ci-dessous. Il s’agit de « Strength For Breath » et « Frozen« . Le groupe est composé de:

Chant: Brian McTernan (Battery, Ashes)

Guitare: Mike Schleibaum (Darkest Hour, Beasts Of No Nation)

Basse: Aaron Dalbec (ex-Bane, Only Crime, ex-Converge)

Lead Guitare: Peter Tsouras (Fairweather, Olympia)

Batterie: Shane Johnson (Fairweather, Olympia)

Plus d’infos: https://www.facebook.com/bewellhc/