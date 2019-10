COHEED AND CAMBRIA annule toutes ses dates suite à un problème de santé

COHEED AND CAMBRIA vient d’annoncer l’annulation de toutes ses dates pour 2019 suite aux problèmes de santé de son batteur, Josh Eppard. En effet, le 19 Octobre dernier à Orlando USA, il s’est évanoui sur scène lors du 5ème titre. Il a tout de même voulu terminer le concert après un check médical. Il doit désormais subir une intervention chirurgicale au niveau du coeur et devrait avoir besoin de 3 à 6 mois de repos.

Traduction de l’annonce du groupe:

Bonjour à tous,

Comme certains d’entre vous l’ont peut-être entendu, notre fantastique batteur, Josh Eppard, s’est évanoui sur scène au début de notre set samedi soir à Orlando. Après une visite au service d’urgence médical, il a insisté pour revenir pour terminer le spectacle – ce qui était extrêmement courageux – avec toute la crainte que nous avons ressentie, tout le monde était très inquiet.

À son retour chez lui, les médecins de Josh lui ont conseillé de subir une procédure appelée « ablation cardiaque » dans les prochaines semaines. Cette procédure fermera une « voie supplémentaire » au cœur de Josh, qui provoque un rythme cardiaque irrégulier depuis un certain temps et qui serait responsable de l’événement survenu en Floride.

En raison de la nécessité de cette procédure, Coheed et Cambria annulera le reste des dates de 2019 pour permettre à Josh de recouvrer sa santé, afin que nous puissions nous assurer qu’il y aura un monde pour demain. Nous nous excusons de tout cœur pour nos fans du Midwest et de l’Australie, ainsi que pour les organisateurs de ces spectacles. Nous sommes fermement convaincus que la plus grande prudence est le meilleur geste pour Josh et pour le groupe en ce moment. Qu’il n’y ait pas de confusion, nous serons de retour plus grands et plus forts en 2020 et prévoyons déjà de grandes annonces pointer à l’horizon.

Si vous voulez suivre Josh pendant ce voyage, il le partagera sûrement sur ses réseaux sociaux @weerd_science

Merci pour votre soutien Neverending,

Coheed et Cambria