Un nouveau split pour BARE TEETH

COMMUNIQUE: Les punk rockeurs Lillois annoncent la sortie d’un split international ! La nouvelle est enfin sortie ! Les punk rockeurs Lillois BARE TEETH sortiront prochainement un split international, aux côtés de Nerdlinger ( Australie ) , Down Memory Lane ( Canada ) et de Shames ( Japon )

Le split, intitulé » Bridgin Oceans » sera disponible à partir du 26 Avril 2019 via 4 labels : Pee Records (Australie), Disconnect Disconnect Records (UK), Thousand Islands Records (Canada) et Attractive Records (Japon). Au sujet de ce split, le chanteur de Bare Teeth, Greg, commente :

“À la base, c’est une idée qui me trotte en tête depuis longtemps. J’ai toujours trouvé que le split était un excellent moyen de découvrir d’autres groupes et de s’entraider mutuellement. On profite de la communication et de la fanbase de chaque groupe et ça permet de tisser des liens forts.

On connaissait déjà Shames pour avoir joué avec eux au Japon en 2018 et ils sont vraiment excellents. Même si on ne s’est jamais rencontrés avec Nerdlinger et Down Memory Lane, on connaît bien leur musique.”

Les précommandes seront disponibles à partir de la semaine prochaine ! Soyez au RDV ! Artwork par Pete Pee