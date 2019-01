Nous venons d’apprendre le décès de Bruce Corbitt, le frontman de Rigor Mortis et Warbeast à l’age de 56 ans. Il combattait un cancer depuis deux ans et avait continué à e^tre présent et notemmen en Live lors d’un concert avec Warbeast en Octobre dernier au Texas. RIP Bruce Corbitt.

Des hommages lui son rendu sur sa page Facebook: https://www.facebook.com/brucecorbitt