ICE NINE KILLS pour son titre « The American Nightmare » dévoile une vidéo de plus de 12 minutes à découvrir ci-dessous. La vidéo a été tournée sous la direction de Daniel Hourihan. C’est à voir ci-dessous. Le titre provient du nouvel album « The Silver Scream » prévu pour le 5 Octobre.

Plus d’infos : https://www.facebook.com/IceNineKills/

Le titre débute à 4’04 ».