Dernière ligne droite pour le HELLFEST 2018 !

Communiqué: Dernière ligne droite, derniers préparatifs avant de vous retrouver dans l’enfer de Clisson ! Les pronostics météos du week end semblent des plus cléments et nous sommes dans les temps pour vous accueillir comme il se doit !

Suite à des demandes d’artistes de dernières minutes, nous vous prions de prendre connaissance de ces 3 changements de Running Order.

– L7 ( samedi > 13h35|14h15 ) & In this Moment ( dimanche 14h20|15h00 ) permutent sur la Main Stage 1

– Satyricon ( vendredi > 22h55|23h55 ) & Thérion ( vendredi > 01h05|02h05 ) permutent sur la Temple

– Origin annulent leur prestation sous la Altar, ils seront remplacés par le Techno Death des français de Voight Kampff ( vendred > 16h00|16h40 )

See you in hell !

Pix by The Hellzine