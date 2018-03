MONSTER MAGNET vient de publier une vidéo pour la reprise du titre « Ejection » de Robert Calvert (Hawkwind). Le groupe avait également fait la reprise de « The Right Stuff » sur l’album « Monolithic » en 2004. Le nouvel album de MONSTER MAGNET, intitulé « Mindfucker » sortira le 23 Mars via Napalm Records.