Communiqué: SEVENDUST sortira son douzième album, intitulé All I See Is War, le 11 mai via Rise Records.

Il a été enregistré au Studio Barbarosa à Gotha en Floride avec le producteur Michael « Elvis » Baskette, qui a entre autres déjà travaillé avec ALTER BRIDGE et SLASH.

Le groupe vient d’annoncer une tournée aux USA en tête d’affiche avec comme support Memphis May Fire, Fire From The Gods et Madame Mayhem avant un passage en Europe…