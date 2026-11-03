SOiL signe chez Better Noise Music et dévoile son nouveau single « Enemy X »

Le groupe américain SOiL ouvre un nouveau chapitre de sa carrière. La formation de hard rock vient de rejoindre Better Noise Music, qui accueille le groupe au sein de son roster international et entend accompagner la prochaine décennie de son parcours. Pour marquer cette signature, les musiciens dévoilent également un nouveau single, intitulé « Enemy X », premier aperçu d’un nouvel album attendu en 2027.

Près de trente ans après sa formation, SOiL poursuit ainsi son chemin avec un nouveau partenaire discographique. Le groupe revendique plus de deux millions d’albums vendus dans le monde et sept albums studio à son actif, tout en conservant une activité scénique soutenue sur la scène hard rock internationale.

« SOiL ne pourrait pas être plus enthousiaste à l’idée de signer chez Better Noise Music. Ce sont les meilleurs dans leur domaine, dans l’industrie musicale et au-delà. C’est un rêve qui devient réalité de travailler avec Allen Kovac et son équipe d’experts. Nous avons hâte de dévoiler notre nouveau matériel avec eux », explique le bassiste Tim King.

Du côté du label, Lexie Viklund, directrice A&R de Better Noise Music, souligne l’héritage du groupe et son nouveau répertoire : SOiL possède selon elle un catalogue impressionnant, mais également de nouveaux titres particulièrement prometteurs.

Avec « Enemy X », la formation aborde les tensions et les divisions qui traversent le monde actuel. Tim King décrit un morceau qui évoque les conflits, les accusations, la négativité et la haine, autant de mécanismes qui peuvent faire perdre de vue l’essentiel. Le titre invite notamment à une remise en question individuelle, autour d’une interrogation centrale : savons-nous vraiment contre qui nous nous battons et de quel côté nous nous trouvons ?

Porté par des riffs incisifs, « Enemy X » se présente comme un nouvel hymne hard rock, mais aussi comme une invitation à prendre du recul face aux affrontements et aux divisions.

Formé en 1997, SOiL s’est rapidement fait une place dans le paysage rock américain, notamment grâce aux titres « Halo », « Unreal », « Redefine », « The Lesser Man » et « Shine On ». Signé à l’origine chez J Records par Clive Davis, le groupe a notamment connu un tournant important avec « Scars », paru en septembre 2001. La diffusion de ses morceaux sur MTV, une distinction du magazine Metal Edge et des tournées aux côtés d’Ozzy Osbourne et Rob Zombie ont contribué à son ascension.

La formation a ensuite poursuivi son parcours avec « re.de.fine » (2004), « True Self » (2006), « Picture Perfect » (2009) et « Whole » (2013), avant de revenir sur son catalogue avec la compilation « Scream: The Essentials » en 2017, puis l’album de reprises « Play It Forward » en 2023.

La prochaine étape est désormais annoncée : un nouvel album est attendu en 2027. Cette signature chez Better Noise Music doit permettre à SOiL de poursuivre son évolution tout en restant fidèle à son ADN, entre puissance des guitares et efficacité des refrains.

SOiL se compose actuellement de Ryan McCombs au chant, Tim King à la basse, Adam Zadel à la guitare et TJ Taylor à la batterie.