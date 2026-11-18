Narrow Head dévoile « Wheel », un nouveau single avant son retour sur scène

Narrow Head est de retour avec « Wheel », un nouveau single disponible dès aujourd’hui chez Run For Cover Records. Le groupe texan signe ainsi son premier nouveau morceau depuis la sortie de « Moments Of Clarity » en 2023, avec un titre qui confirme son goût pour les contrastes entre puissance abrasive et mélodies accrocheuses.

Enregistré avec Sonny Diperri, collaborateur de longue date du groupe également connu pour son travail avec Nothing, DIIV et julie, « Wheel » repose sur un groove massif et des lignes de guitare dissonantes avant de s’ouvrir sur un refrain ample et mélodique. Une combinaison qui fait partie de la signature sonore de Narrow Head, entre alternative rock, shoegaze et influences hardcore.

Jacob Duarte, chanteur et guitariste du groupe, décrit le morceau comme une composition accordée en drop tuning, pensée pour les amateurs de riffs lourds. Il y voit également une nouvelle étape dans l’évolution de Narrow Head, tout en conservant une continuité naturelle avec le travail réalisé jusqu’ici : « Wheel » représente une direction nouvelle, mais reste une progression logique pour le groupe, qui estime avoir désormais trouvé un son particulièrement naturel.

Depuis ses débuts dans la scène hardcore texane, Narrow Head a progressivement développé une identité où agressivité, mélodies et atmosphères brumeuses cohabitent. Au fil de plus d’une décennie d’activité, le groupe s’est imposé comme l’une des formations intéressantes de la scène alternative américaine, capable de conjuguer riffs massifs et refrains immédiatement mémorisables.

La sortie de « Wheel » accompagne également l’annonce d’une importante série de concerts. Narrow Head partira prochainement sur les routes avec plusieurs formations en ouverture, parmi lesquelles Horse Jumper of Love, Soul Blind et Knumears.

Ce nouveau single constitue un premier aperçu des prochaines compositions du groupe, qui laisse entrevoir la suite de son parcours discographique en 2027.