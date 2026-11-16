Mike Muir rassemble son univers musical sous le nom de Cyco Miko avec « My Personal Revolution »

Figure incontournable de la scène crossover et frontman de Suicidal Tendencies, Mike Muir annonce la sortie de « My Personal Revolution », un nouvel album de Cyco Miko attendu le 12 février chez BMG. Présenté comme une collection de morceaux inédits et de titres jusqu’ici jamais publiés, ce projet revient sur les différentes facettes de la carrière du musicien américain, avec notamment des contributions de Fred Durst, Thundercat et Tim Armstrong (Rancid).

Avec Cyco Miko, Mike Muir dispose d’un espace de liberté lui permettant d’explorer les nombreuses directions musicales qui ont jalonné son parcours. « My Personal Revolution » s’inscrit pleinement dans cette démarche en réunissant des compositions issues de différents projets et collaborations, notamment Suicidal Tendencies et Infectious Grooves. Du crossover thrash au hardcore punk, en passant par le funk metal, cette collection entend refléter la diversité d’un musicien qui n’a jamais vraiment accepté de rester enfermé dans une seule case.

Le casting témoigne d’ailleurs de cette volonté de décloisonnement. Fred Durst (Limp Bizkit), Thundercat et Tim Armstrong (Rancid) figurent parmi les invités de ce projet qui rassemble des artistes issus d’horizons très différents. Une manière de célébrer les rencontres musicales et cette liberté créative qui accompagne Mike Muir depuis plusieurs décennies.

Pour accompagner cette annonce, Cyco Miko dévoile également « Monster Skank », premier extrait de l’album. Il s’agit d’une nouvelle version enregistrée pour célébrer les 35 ans d’Infectious Grooves, le projet funk metal lancé par Mike Muir au début des années 1990. Pour cette relecture, Jakob Nowell (Sublime) prend le micro, tandis que Larry LaLonde (Primus) assure les parties de guitare. Brooks Wackerman est à la batterie et Robert Trujillo retrouve la basse sur cet enregistrement anniversaire.

Cette nouvelle version revisite ainsi l’un des premiers chapitres de l’histoire musicale d’Infectious Grooves, en lui insufflant une énergie renouvelée tout en conservant son approche décalée et son goût pour les mélanges de genres.

La tracklist de « My Personal Revolution » confirme l’ambition de cette collection. On y retrouve notamment « SCHIZO » avec Fred Durst, « Spinning Out Of Control » avec Suicidal Tendencies et Tim Armstrong, « All Funkt Up » et « Supafunkridiculous » avec Infectious Grooves, ou encore « GRITALO » et « Amo La Destruccion » avec Suicidal Tendencies. Le disque propose également une version acoustique anniversaire de « Asleep At The Wheel », ainsi qu’une reprise de « Foxey Lady ».

Au-delà de la simple compilation, « My Personal Revolution » se présente comme un véritable panorama de l’univers créatif de Mike Muir. Entre nouvelles compositions, enregistrements inédits, retrouvailles et collaborations, le musicien entend célébrer un parcours construit sur l’expérimentation et le refus des frontières musicales.

« My Personal Revolution » de Cyco Miko paraîtra le 12 février via BMG. En attendant, « Monster Skank », avec Jakob Nowell et Larry LaLonde, est d’ores et déjà disponible à l’écoute.

« My Personal Revolution » tracklisting

SCHIZO ft. Fred Durst

Spinning out of Control ft. Suicidal Tendencies, Tim Armstrong

Monster Skank ft Infectious Grooves (35th Anniversary Re-Recording) ft. Jakob Nowell of Sublime, Larry LaLonde of Primus

All Funkt Up ft. Infectious Grooves

GRITALO ft. Suicidal Tendencies

Amo La Destruccion ft. Suicidal Tendencies

Asleep at the Wheel – Nisha STar, Cyco Miko, Suicidal Tendencies (35th Anniversary Accoustic)

Foxey Lady ft. Suicidal Tendencies

My Personal Revolution

Sweet Baby Jesus ft. Cyco STar

Supafunkridiculous ft. Infectious Grooves

Forgive? ft. Los Cycos

Shit Don’t Fly