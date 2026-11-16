Make Them Suffer signe un retour monumental avec le single « Black Sheep »

Après plusieurs mois sans nouvelle sortie, Make Them Suffer est de retour avec « Black Sheep », un nouveau single publié via Immortal Music Group / SharpTone Records. Un morceau aussi massif que mélodique, qui rappelle toute la capacité du groupe australien à conjuguer violence, atmosphères sombres et envolées mélodiques. Un retour particulièrement attendu qui mérite toute notre attention.

Produit et mixé par Dan Braunstein (Spiritbox, Holding Absence), « Black Sheep » marque un retour particulièrement convaincant pour le quintette de Perth. Entre riffs ravageurs, passages brutaux, mélodies accrocheuses et textures électroniques presque oniriques, le titre joue sur les contrastes avec une maîtrise remarquable. Les atmosphères aériennes viennent régulièrement apporter des respirations à une composition qui ne manque pourtant jamais d’intensité. Le résultat est à la fois puissant, moderne et particulièrement soigné, sans jamais perdre cette noirceur qui caractérise l’identité du groupe.

Mais derrière cette déferlante sonore se cache également un propos beaucoup plus introspectif. Avec « Black Sheep », Make Them Suffer aborde le sentiment d’isolement, la difficulté à trouver sa place et cette forme de solitude qui peut accompagner une vie passée sur les routes. Après 17 années à construire leur carrière, les musiciens posent un regard sur leur parcours et sur les sacrifices parfois invisibles qu’implique une existence consacrée à la musique.

Le chanteur Sean Harmanis explique que la vie de musicien en tournée peut être aussi gratifiante qu’isolante. À force de passer du temps loin de chez soi, les relations avec ses proches peuvent progressivement se distendre et le monde extérieur devenir presque étranger. Même entouré de personnes partageant le même quotidien, le sentiment de ne pas véritablement appartenir à un endroit peut persister.

Une réflexion qui dépasse largement le seul cadre personnel du chanteur. « Black Sheep » constitue également une forme de déclaration d’identité pour le groupe. Longtemps considéré comme un outsider, Make Them Suffer a progressivement imposé sa vision musicale et construit une place de choix sur la scène internationale. Sean Harmanis voit d’ailleurs dans cette différence et ce sentiment de ne pas être accepté la source même de l’identité sonore singulière du groupe. Une situation qui, avec le recul, aura finalement contribué à sa réussite.

Formé en 2008, Make Them Suffer a considérablement évolué depuis ses débuts marqués par des influences deathcore particulièrement féroces. De « Neverbloom » (2012) à son album éponyme paru en 2024, le groupe a progressivement élargi son univers en intégrant des éléments de death metal mélodique, de metalcore moderne et des arrangements symphoniques et électroniques. Une évolution qui lui a permis de s’imposer comme l’une des formations incontournables de la scène heavy internationale.

Avec cinq albums studio, plus de 400 millions de streams et des tournées aux côtés de formations comme Bring Me The Horizon, Sleep Token ou Bad Omens, les Australiens ont parcouru beaucoup de chemin depuis leurs débuts. Leur dernier album, « Make Them Suffer », avait notamment atteint la 40e place du classement britannique Official Rock & Metal Albums Chart, tandis que « Epitaph » remportait en 2025 le prix du morceau hard rock / heavy metal le plus joué aux APRA Music Awards.

« Black Sheep » apparaît ainsi comme bien plus qu’un simple nouveau single : c’est un morceau qui résume parfaitement le chemin parcouru par Make Them Suffer, tout en affirmant une identité musicale qui n’a jamais cessé de se développer. Puissant, mélodique et chargé d’une certaine mélancolie, ce retour confirme que le groupe australien a encore beaucoup à offrir.